Norges fotballkvinner nær sterkt poeng – tapte knepent i Frankrike

Caroline Graham Hansen hadde den største av flere gode norske muligheter, men hennes kjempeskudd traff tverrliggeren.

Norge sto imot fransk press i 2. omgang, men ble senket av et dødballmål i det 73. minutt. Frida Maanum fikk hodet på Selma Bachas hjørnespark ved nærmeste stolpe, men greide bare å stusse ballen. Ved lengste stolpe vant innbytter Marie-Antoinette Katoto en duell med Mathilde Harviken og kjempet ballen i mål.

Tapet betyr at Norge er sist på nasjonsligatabellen etter åpningsrunden, ettersom det endte målløst mellom Sveits og Island i Zürich. Det norske laget viste likevel at det i lange perioder var fullt på høyde med den store gruppefavoritten på bortebane.

God omgang

Norge presset høyt og aggressivt og lyktes godt med det mot et fransk lag som fikk problemer særlig i den første omgangen. Da kom de norske hyppig til muligheter og var egentlig uheldig som ikke ledet ved pause.

Nærmest kom Caroline Graham Hansen da hun i det 40. minutt satte fart innover på banen fra venstresiden og fyrte løs fra 30 meter. Ballen smalt i tverrliggeren helt borte i lengste kryss, langt utenfor keepers rekkevidde.

Det var en av flere gode muligheter i den første omgangen. Både nyutnevnt kaptein Ada Hegerberg og Maanum hadde ypperlige avslutningsmuligheter uten å lykkes.

– Vi er veldig godt fornøyd. Vi treffer på presset og kommer til store sjanser, men det ville vært fint å lede, sa assistenttrener Ingvild Stensland til TV 2 ved pause.

Ble presset

– Vi er forberedt på at det blir fransk trøkk de første 15 minuttene av 2. omgang, la hun til.

Etter pause ble det fransk trøkk mer enn et kvarter. Hjemmelaget dominerte den omgangen, men med stor innsats og mye godt forsvarsspill tettet de norske igjen og sørget for at det ikke ble mange sjanser.

Cecilie Fiskerstrand i målet leverte gode redninger de gangene hjemmelaget kom på skuddhold, men ved vinnermålet var det ikke noe hun kunne gjøre.

Norge får sjansen til å revansjere seg i hjemmekampen mot sommerens EM-vert Sveits tirsdag. Den kampen spilles i Stavanger.

