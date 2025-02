McDavid overtidshelt mot USA – Canada vant finalen etter Trump-stikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

McDavid satte inn vinnermålet etter 8.18 minutter inn i overtiden. Kampen gikk i Boston torsdag kveld amerikansk tid.

Nathan MacKinnon og Sam Bennett scoret også for Canada. For amerikanerne var det Brady Tkachuk og Jake Sanderson som satte pucken i mål.

USA ledet 2-1 i midtperioden, før Bennet satte inn utligningen etter 34 minutter spill.

Rivaliseringen mellom de to landene var allerede i gang før kampen hadde startet da USAs president Donald Trump ringte til det amerikanske laget for å ønske dem lykke til.

Trump la også ut et innlegg på Truth Social der han ga et politisk spark til Canada ved å kalle statsminister Justin Trudeau «guvernør» nok en gang, i kjølvannet av uttalelser om toll og et ønske om å gjøre Canada til USAs 51. delstat.

Finland og Sverige har også deltatt i turneringen, som var spekket med NHL-stjerner.

