Marerittrekke ødela for Ventura – likevel i tetstriden i Mexico Open

Den norske golfproffen leverte en forrykende 64-runde torsdag i Vallarta i farens hjemland, og etter 13 spilte hull fredag var han to slag under par etter birdie på 3. og 7. hull.

Så gikk det på tverke for ham med bogey på 14., 15. og 17. hull, og han var over par for dagen før han slo tilbake med birdie på siste hull.

Selv med en 71-runde er han på foreløpig delt 7.-plass, men det er på et tidspunkt hvor noen spillere ennå ikke har startet sin runde.

Sørafrikanske Aldrich Potgieter leder turneringen. Han er 16 slag under par, mens Ventura er sju slag under.

