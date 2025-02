Magnus Carlsen vant Champions Chess-turnering: – For en gangs skyld veldig fornøyd

– For en gangs skyld er jeg veldig fornøyd. Det er en av turneringene hvor jeg har vært i minst problemer, sa Carlsen til TV 2 etter å ha sikret seieren og samtidig kvalifisert seg til sommerens e-sport-VM.

For femte gang i turneringen, på like mange kamper, vant Carlsen det første partiet med hvite brikker, og han omsatte overtaket i seier 2,5-1,5 i best av fire hurtigsjakkpartier. Superfinalen var avgjort omtrent en time etter det første trekket.

Carlsen vant klart over Nakamura også tidligere i turneringen.

– To ganger har jeg tatt en ganske overbevisende hvit-seier i første parti, og det virket som han kom litt ut av balanse og nærmest ga opp. Selvfølgelig at det gledelig at det har gått så greit mot ham, sa Carlsen til TV 2.

– Han hadde en liten sjanse i ett av partiene, og det var utrolig sløvt av meg å tillate det, men han utnyttet det ikke.

Etter 41 trekk og om lag 20 minutter måtte Nakamura innse at det første partiet var tapt, og han reagerte foran skjermen med åpenbar frustrasjon over eget spill.

I neste parti var Carlsen på ett tidspunkt ille ute, men han ble ikke straffet av Nakamura, og partiet endte med remis da det etter 61 trekk var identisk stilling for tredje gang.

Datamaskinen likte svært dårlig et dronningtrekk av Carlsen, og Nakamura kunne fått et avgjørende overtak om han gjorde en byttehandel ved å slå en løper med sin springer. Amerikaneren valgte i stedet et annet trekk, og Carlsen pustet tilsynelatende lettet ut ved skjermen sin.

Fort gjort

Det tredje partiet varte et snaut minutt. Carlsen likte ikke Nakamuras åpningstrekk og inviterte til remis umiddelbart. Partiet endte med remis etter 10 trekk.

– Jeg vant vel ingen poeng for mot, men det gjorde jobben. Jeg tok det ett parti nærmere avgjørelse. Jeg følte at det var godt for meg, for han presset meg ikke særlig med hvite brikker, sa Carlsen til chess.com.

Utfallet innebar at Nakamura måtte vinne med hvitt for å hindre at Carlsen sto igjen som turneringsvinner. I 4. parti gjorde Carlsen noen trekk som ifølge datamaskinen ga motstanderen en sjanse til å forlenge finalen, men Nakamura maktet ikke å utnytte det.

Carlsen spilte seg etter hvert til et stort overtak. Det gikk mot seier i partiet, men etter 47 trekk nøyde han seg med remis.

– Det var ikke perfekt. Jeg gjorde noen blundere her og der, men jeg er ganske fornøyd med nivået mitt, og over å ha sikret plass i e-sport-VM, sa Carlsen til chess.com.

Dominerte

Carlsen og Nakamura dominerte årets første Champions Chess-turnering og vant alle sine kamper mot andre motstandere enn hverandre. I deres to innbyrdes oppgjør var Carlsen suveren.

Carlsen tok raskeste vei til finalen uten å måtte gå veien om taperrunden. Han slo Andrej Esipenko og Yu Yangyi tirsdag, Arjun Erigaisi og Nakamura onsdag.

Onsdag utklasset han regelrett Nakamura, som dermed måtte veien om taperrunden torsdag. Der imponerte amerikaneren i oppgjøret mot Jan Nepomnjasjtsjij om retten til å møte Carlsen i storfinalen.

Nakamura måtte ha slått nordmannen to ganger fredag for å vinne turneringen, først i best av fire hurtigsjakkpartier (med eventuelt omspill i armageddon) og deretter i best av to partier (igjen med eventuelt omspill i armageddon). Så langt kom man ikke.

Champions Chess Tour avvikles i år i et redusert format med bare to turneringer, hvor de 12 beste sammenlagt kvalifiserer seg til e-sport-VM i Saudi-Arabia i månedsskiftet juli-august. Carlsen, Nakamura og Nepomnjasjtsjij har allerede sikret plass der.

Den andre CCT-turneringen arrangeres i tiden 20.-23. mai, rett før Norway Chess.