Jenni Hermoso anker dommen mot Luis Rubiales etter kysseskandalen

Rettssaken mot Luis Rubiales har pågått den siste tiden. Onsdag kom dommen, der den tidligere spanske fotballpresidenten ble dømnt til å betale over 10.000 euro for å ha kysset Hermoso på munnen.

Boten tilsvarer rundt 125.000 norske kroner.

Rubiales ble dømt for tiltalepunktet om seksuelt overgrep, men ble frikjent for det andre som omhandlet ulovlig tvang. Det sistnevnte relaterte seg til at han skal ha lagt press på Hermoso for å få henne til å støtte hans versjon av kysset.

Dommen forbyr også Rubiales å oppholde seg innenfor en radius på 200 meter av Hermoso eller kommunisere med henne det neste året, skriver den spanske avisen El Diario.

Forsvarerne til Rubiales ba om full frifinnelse i saken. Den tidligere fotballpresidenten har også bestemt seg for å anke dommen.

