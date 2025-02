Guardiola vet ikke om Haaland kan spille gigantoppgjøret – avslører ny skadesmell

Det sa spanjolen da han møtte til pressekonferanse fredag.

– Det foreligger ingen oppdatering. Jeg vet det kanskje i morgen, sa City-manageren på spørsmål om Haaland kan spille.

– Er du håpefull?

– Ja, kanskje. Vi har ikke hatt trening ennå i dag. I morgen vil han nok teste seg, svarte Guardiola.

Vil ha med Haaland

City-sjefen ble også utfordret på om kjøpet av Omar Marmoush gjør det mindre sårbart at Haaland er skadet.

– Det er bedre å ha Erling på banen enn motsatt. Det er med Erling vi har havnet i den posisjonen vi er i nå, sa Guardiola.

Han kunne samtidig avsløre at den skadeplagede forsvarsprofilen John Stones, som måtte forlate banen mot Real Madrid, er ute i lengre tid.

– Han er skadet. De neste timene og dagene vil avgjøre om han må opereres, sa Guardiola.

Det var kort tid før slutt i forrige helgs ligakamp mot Newcastle at Haaland måtte av banen med skade. City-kapteinen tok seg til kneet og fikk behandling, før han ruslet av gresset.

På trening

Haaland deltok på City-trening tidligere i uka, men ble sittende på benken hele kampen da de lyseblå ble slått ut av Champions League mot Real Madrid onsdag.

I den forbindelse uttalte Guardiola blant annet at Haaland selv hadde konkludert med at han ikke kunne spille oppgjøret. Spanjolen hevdet i tillegg at den norske stjernespissen slet med ubehag når han for eksempel gikk trapper.

Søndag venter et av Premier League-sesongens største oppgjør når City får besøk av serieleder Liverpool i Manchester.

Liverpool topper tabellen med 61 poeng, mens Manchester City befinner seg på 4.-plass med 44. Lite tyder på at Haaland og lagkameratene igjen skal kunne forsvare ligatittelen.

