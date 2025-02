Granerud mister ski-VM etter kneskade på trening: – Veldig vondt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en pressemelding fra Skiforbundet fredag.

– Idretten gir og idretten tar. Det er veldig vondt å gå glipp av muligheten til å konkurrere på hjemmebane i et VM. Dette er noe jeg har gledet meg til siden VM ble tildelt Trondheim, og noe jeg har tenkt på hver dag i flere år. Fallet var klønete og jeg gikk dessverre tom for talent til å redde det inn, sier Granerud.

Hendelsen skjedde under en trening i Lillehammer onsdag. 28-åringen vil avholde en pressekonferanse fredag formiddag.

Skadet leddbåndet

Granerud sto over de siste verdenscuprennene i Sapporo for å trene inn mot mesterskapet.

– Halvors skade og symptomer, stabilitetstesting av kneet og bildediagnostikk er forenlig med en type skade på kneets indre leddbånd. Leddbåndet er løsnet fra festet sitt på skinnebeinet og bør festes kirurgisk for å kunne tilhele best mulig, sier landslagslege Guri Ekås og legger til:

– Det er derfor ikke mulig å hoppe på ski nå fordi skaden påvirker knestabiliteten og kroppens evne til å motstå eventuell ny skade.

Hentes inn erstatter

Granerud var blant seks utøvere på herresiden som skulle delta i mesterskapet for Norge. En erstatter i VM-troppen blir tatt ut etter helgens COC-renn i USA, opplyser forbundet.

– Det er alltid veldig trist når skader inntreffer, spesielt rett foran et verdensmesterskap. Nå skal vi gjøre alt vi kan for å støtte Halvor på veien tilbake i hoppbakken. Samtidig er det viktig at vi i støtteapparatet rundt hopperne nå har fokus på de utøverne som skal konkurrere i Granåsen, sier sportssjef Jan-Erik Aalbu.

Granerud har tre sølv fra tidligere VM i nordiske grener. To av dem er fra blandet lagkonkurranse, mens han vant individuelt sølv i Oberstdorf i 2021.

Ski-VM arrangeres fra 26. februar til 9. mars i Trondheim.

