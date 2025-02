Fotballdamene møter Frankrike – dette er fredagens TV-sport

07.00: Friski, verdenscupen. Kulekjøring, fra Beidahu, Kina. (V Sport +)

10.30: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner, 1. omgang. Fra Sestriere, Italia. Thea Stjernesund, Mina Fürst Holtmann, Kajsa Vickhoff Lie, Madeleine Sylvester-Davik og Kristin Lysdahl skal i aksjon for Norge. (V Sport 1)

11.00: Golf, DP World Tour. Dag 2 av Kenya Open, fra Muthaiga Golf Course, Kenya. Kristoffer Reitan og Andreas Halvorsen stiller for Norge. (V Sport Golf)

12.00: Sykkel, UCI World Tour. UAE Tour, etappe 5: American University Dubai – Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km). Flat etappe. Torstein Træen er den eneste norske deltageren i etapperittet, der Tadej Pogacar er den store stjernen. (Eurosport Norge)

13.00: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner, 2. omgang. Fra Sestriere, Italia. Thea Stjernesund, Mina Fürst Holtmann, Kajsa Vickhoff Lie, Madeleine Sylvester-Davik og Kristin Lysdahl skal i aksjon for Norge. (V Sport 1)

14.00: Sykkel, Pro Series. Andalusia Rundt, etappe 3: Arjona – Pozoblanco (162.1km). Kupert etappe. Uno X-laget stiller til start i dette etapperittet, sammen med Vegard Stake Laengen og Johannes Staune Mittet. (Eurosport Norge)

16.00: Sykkel, Algarve Rundt, etappe 3: Vila Real Santo António – Tavira (183.5km). Flat etappe. Ingen norsk deltagelse på dette etapperittet i Portugal, der Jonas Vingegaard og Wout van Aert er de største trekkplastrene. (Eurosport Norge)

17.10: Sjakk, Champions Chess Tour. Dag 5 fra Chessable Masters, med Magnus Carlsen og resten av verdenseliten. (TV2 Sport 2)

18.30: Fotball, Bundesliga 2. Runde 23: Hamburger SV – Nürnberg, fra Volksparkstadion, Hamburg. (V Sport 1)

18.30: Skøyter, verdenscup. 500 og 1500 meter for kvinner og menn, fra Tomaszow Mazowiecki, Polen. Bjørn Magnussen, Pål Myhren Kristensen, Henrik Fagerli Rukke og Cristian Landrø Magnussen stiller på 500 meter for menn, mens Julie Nistad Samsonsen og Carina Jagtøyen går 500 for kvinner. På 1500 stiller Peder Kongshaug, Sander Eitrem, Didrik Eng Strand, Allan Dahl Johansson og Finn Elias Haneberg, mens Ragne Wiklund og Aurora Løvås Grinden går 1500 meteren for kvinner for Norge. (V Sport 2)

20.30: Fotball, La Liga 2. Runde 28: Málaga – Tenerife, fra Estadio La Rosaleda, Malaga. (TV2 Sport Premium 2)

20.30: Fotball, Bundesliga 2. Runde 23: Freiburg – Werder Bremen, fra Stade Europa Park, Freiburg. (V Sport 1)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 25: Celta Vigo – Osasuna, fra Balaidos, Vigo. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, Championship. Runde 34: Burnley – Sheffield Wednesday, fra Turf Moor, Burnley. (V Sport 3)

21.00: Fotball, Premier League. Runde 26: Leicester – Brentford, fra King Power Stadium, Leicester. (V Sport Premier League)

21.10: Fotball, Nasjonsligaen. Gruppe A2, kamp 1: Frankrike – Norge, fra Stade de Toulouse, Frankrike. (TV2 Sport 1)

22.00: Golf, PGA Touren. Andre dag av Mexican Open, fra Vidanta Vallarta Golf Course, Nuevo Nayarit, Mexico. Kristoffer Ventura representerer Norge denne helga. (Eurosport Norge)

03.00: Snowboard, verdenscup. Halfpipe fra Calgary. (V Sport +)

04.00: Golf, LPGA Tour. Dag 3 av Honda Classic, fra Siam Country Club Old Course, Pattaya, Thailand. (V Sport Golf)

04.30: Motorsport, Superbike. Løp 1 supersport, fra Melbourne. (Eurosport 1)