CAS avviste Rubiales' anke mot treårig utelukkelse fra fotballen

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) utelukket Rubiales i tre år for å ha brutt prinsippene i forbundets disiplinærreglement da han kysset fotballspilleren Jennifer Hermoso på munnen etter at Spania vant kvinnenes VM-finale i 2023. CAS-dommerne fant den sanksjonen rimelig og forholdsmessig.

Rubiales ba i sin anke om at utelukkelsen skulle kjennes ugyldig, subsidiært at den skulle reduseres eller eventuelt erstattes av en mildere straffereaksjon.

Voldgiftsretten konkluderte ifølge en pressemelding med at Rubiales med sin oppførsel etter VM-finalen begikk flere alvorlige brudd på Fifas disiplinærreglement og fant ingen grunn til å underkjenne den ilagte straffen.

Rubiales ble tidligere denne uken dømt i spansk rett som følge av kysseskandalen. Han ble felt for seksuelt overgrep. Han kunne ha blitt dømt til fengselsstraff, men slapp med en bot på tilsvarende 125.000 kroner.

Rubiales har sagt at han vil anke dommen. Det er sannsynlig at også påtalemyndigheten anker, etter at han ble frikjent for et tiltalepunkt om ulovlig tvang. Hermoso har også gjennom sine advokater varslet at hun vil levere klage på utfallet.

