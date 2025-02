Brentford herjet med rekordsvakt Leicester som satte negativ PL-rekord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Leicester-manager Ruud van Nistelrooy måtte se sitt lag bues i garderoben ved pause etter en omgang hvor gjestene hadde scoret tre mål i tillegg til et stolpetreff.

Jamie Vardy, som trenger to mål for å runde 200 i Leicester-drakt, hadde kampens første store sjanse, men Mark Flekken leverte en god redning på spissens avslutning i kampens 5. minutt.

Siden handlet det mest om Brentford. Ajer var involvert i den første store sjansen, da han i det 13. minutt fant Kevin Schade ved lengste stolpe. Avslutningen ble blokkert.

Målrush

Fire minutter senere tok Brentford ledelsen. Mikkel Damsgaard tredde ballen mellom passive Leicester-forsvarere til Yoane Wissa, som scoret fra kort hold.

Brentford økte ledelsen med to raske mål like før og etter halvtimen spilt. Først skar Bryan Mbeumo inn fra siden og skjøt i mål, så nikket Christian Nørgaard inn et frispark fra Mbeumo.

På overtid nikket Schade i stolpen, og før halvtidssignalet rakk Keane Lewis-Potter å få ballen i mål, men scoringen ble korrekt annullert fordi han hadde hatt hjelp av hånden.

Øvre halvdel

Leicester fant ingen vei tilbake i kampen etter pause, og rett før slutt satte Fabio Carvalho punktum til 4-0 etter forarbeid av Mbeumo.

Brentford klatret med seieren til øvre tabellhalvdel. Leicester har bare Southampton bak seg på Premier League-tabellen.

Med tapet satte Leicester også en negativ Premier League-rekord, med antall hjemmetap på rad uten scoring, som nå er seks.

