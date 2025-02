Kristoff tok karrierens 97. seier i Spania: – Trenger tre til

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kristoff kom til mål sammen med et redusert felt på den 162,1 kilometer lange etappen fra Arjona til Pozoblanco. Med seg hadde han et kobbel av lagkamerater til å hjelpe seg.

På de siste hundre meterne fikk Kristoff et godt opptrekk, men Ineos Grenadiers-rytter Ben Turner var nær ved å overrumple Uno-X-toget.

Kristoff fikk en stor jobb med å fullføre jobben laget hadde gjort, og på målstreken var han de nødvendige centimeterne foran. Da kunne rogalendingen hytte fornøyd med neven.

– Den var hardkjøpt, men seige og gamle Kristoff klarte det, utbrøt Max-kommentator Theis Magelssen.

Seieren er Kristoffs nummer 97 i karrieren.

– Vi hadde kontroll helt fra starten, og gutta gjorde en kjempejobb underveis. Avslutningen var tøffere enn jeg håpet. Det gikk mye oppover den siste kilometeren, og beina mine kjentes ikke maks ut, sa han i seiersintervjuet.

– Vi gjorde to feil i spurten. Vi gikk på feil side av Ineos-laget ved to tilfeller. Jeg kunne tatt det lettere enn dette, og spurten de siste hundre meterne var faktisk ganske dårlig, fortsatte han.

Uno-X står nå med to seirer denne sesongen. Den første tok Søren Wærenskjold under Etoile de Besseges.

Kristoff har vært tydelig på at han drømmer om å runde 100 proffseirer før karrieren er over. Veteranen har langt på vei bekreftet at han legger opp etter 2025-sesongen.

– Jeg er glad for å komme i gang med seierssankingen. Målet er hundre, så jeg trenger tre til denne sesongen, smilte Kristoff.

Det kan bli flere seirer på Kristoff i Spania de neste dagene. I Vuelta a Andalucia Ruta del Sol er det ventet at ytterligere to etapper vil ende med spurt.

