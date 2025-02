Tysk OL-mester slår tilbake mot Lundbys vektkritikk: – En tåpelig diskusjon

Wellinger ønsker ikke en ny vektdebatt velkommen.

– Jeg mener at BMI-grensen er bra slik den er akkurat nå, sa Wellinger med en uke igjen til ski-VM i Trondheim starter.

Maren Lundby la for noen dager ut en kommentar på NRKs nettsider der hun så seg lei på at utøvere som slet både fysisk og mentalt på grunn av det hun mener er et stadig tilbakevendende vektpress innen hopping.

Hun mener at regelverket må strammes inn. Lundy skrev at majoriteten av hopperne er små og lette, og at hoppsorten er så «syk» at halve feltet bør diskes.

Det er Wellinger helt uenig i. Han tok gull i normalbakkerennet i Pyeongchang i Sør-Korea for sju år siden.

– Dette er en tåpelig diskusjon. Det er ikke et relevant emne, mener 29-åringen.

BMI-grensene ble innført i 2004 med det mål for øye å hindre at utøverne i hoppsporten slanket seg slik at de kunne hoppe lenger. Det har ført til at utøvere med for lav BMI benytter seg av kortere ski.

Karl Geiger har flere VM-titler. Han støtter Wellingers uttalelser.

– Vekten er noe av det enkleste å sjekke, for alle kan kjøpe en baderomsvekt på butikken som du kan bruke for å sjekke hvilken kroppsvekt du har. Vi snakker ikke om rakettforskning. Jeg vet akkurat hvor mye jeg kan veie. Enten er jeg innenfor grensen, eller så er jeg det ikke. Og er jeg på feil side over tid, må jeg akseptere å bruke kortere ski, sier Geiger.

Geiger mener at det er fullt mulig å vinne hopprenn med høy BMI.

– Det er flere utøvere som har bevist det. Du kan ha høy BMI på et sunt vis og likevel prestere på topp, sier Geiger.

