Rubiales slipper fengsel – bøtelegges etter kysseskandalen

Det melder nyhetsbyrået AFP og flere spanske medier. Boten tilsvarer 125.000 norske kroner.

Rubiales er dømt for tiltalepunktet om seksuelt overgrep, men frikjennes for det andre som omhandlet ulovlig tvang. Det sistnevnte handler om at han skal ha lagt press på Hermoso for å få henne til å støtte hans versjon av kysset.

Tidligere landslagssjef Jorge Vilda og to andre tidligere medlemmer av forbundet var også tiltalt for å ha forsøkt å presse Hermoso. De ble i likhet med Rubiales frikjent for dette.

Forsvarerne til Rubiales ba om full frifinnelse i saken. Det er ikke kjent om dommen blir anket.

Dommen forbyr også Rubiales å oppholde seg innenfor en radius på 200 meter av Hermoso eller kommunisere med henne det neste året, skriver den spanske avisen El Diario.

Oppstyr

Det var i forbindelse med feiringen av Spanias VM-gull i 2023 at Rubiales kysset Hermoso på munnen. Da var han fortsatt spansk fotballpresident.

Rubiales har hevdet at VM-kysset kysset var gjensidig, mens Hermoso sier at det ikke forelå noe samtykke.

Episoden skapte voldsomt oppstyr i etterkant og endte i retten. Det er påstått at Rubiales i etterkant av kysset utøvde press mot Hermoso og hennes familie for å få henne til å endre sin versjon i saken. Det har han benektet i retten.

Rubiales forsøkte i ettertid å klamre seg fast til presidentjobben, men det endte med at han trakk seg fra stillingen i september 2023.

Metoo-debatt

Hendelsen i VM førte til en ny metoo-debatt i Spania, og det ble demonstrert utenfor lokalene til Spanias fotballforbund.

De spanske spillerne truet med å boikotte en landskamp mot Sverige noen uker senere. Den konflikten løste seg i siste sekund etter at det ble inngått en avtale om likestilling og utviklingen av kvinnefotballen i Spania.

Senere samme høst ble Rubiales utestengt fra alle fotball i tre år av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

