Norsk stafett-sølv tross 15 ekstraskudd: – En bonusmedalje

I et svært spennende løp ble det gull til Frankrike og bronse til Tyskland. Thingnes Bø gikk en fenomenal sisterunde og passerte tyske Justus Strelow helt på tampen og sikret sølvet. Det var Femsteineviks første medalje, mens det var VM-medalje nummer 41 for Thingnes Bø.

– Vi kaller det en bonusmedalje, for det kan bølge i alle retninger (på parstafett). Vi tok sølvet til slutt. Jeg er veldig imponert over Ragnhild. Fy søren, vi satset i dag. Og det var det vi skulle, utbrøt Thingnes Bø overfor NRK.

De norske skiskytterne brukte hele 15 ekstraskudd på de åtte skytingene, men unngikk strafferunder. Det gjorde at de aldri havnet utenfor medaljekampen, selv om det ble litt for langt opp til franskmennene.

Ingen andre nasjoner blant de 14 beste var i nærheten av å bomme like mye som Norge på standplass.

– Vi prøver å være offensive. Hvis du summerer opp, bruker vi selvfølgelig for mange ekstraskudd, men det er en del av gamet. Når vi bommet litt i starten, måtte vi bare fortsette å «pushe», fortsatte Thingnes Bø.

Høy fart

Femsteinevik gikk offensivt til verks i åpningen og tok raskt teten i løpet. Hun var dermed i tetfeltet inn til første skyting, men der fikk hun trøbbel.

Det ble tre bomskudd på Hålandsdal-løperen, og hun trengte dermed tre ekstraskudd for å unngå strafferunden. De tre traff hun på, men avstanden opp til teten var på halvminuttet ut fra skyting.

– Jeg skulle prøve å være offensiv og overraske litt. Men det kan være at jeg psyket meg selv litt ut også, sa Femsteinevik i intervjusonen.

Senere ble det en mengde ekstraskudd på begge de norske løperne, og det så tidvis mørkt ut med tanke på medaljer. I løypa var det imidlertid verdensklasse over Femsteinevik og Thingnes Bø.

– Vi hadde eventyrlige ski, og formen var fantastisk, sa stryningen.

Thrilleravslutning

Han gikk ut på ankeretappen på 4.-plass, 22,3 sekunder bak ledende Tyskland. Inn mot siste skyting var han nummer tre, og han øynet gullsjanse.

Thingnes Bø trengte imidlertid tre ekstraskudd der, og det gjorde at Fillon Maillet og Strelow stakk ifra. Men ankermannen hadde krefter igjen.

– Vi hadde en god mengde norske utøvere på kulen ut fra skyting, og Tarjei (Bø) ropte at jeg hadde tre sekunder på «Sebbe» (Sebastian Samuelsson). Jeg kunne ikke slippe ham inn i det. Og så så jeg tyskeren, og han skulle jeg ta, forklarte han.

Frankrike med Julia Simon og Quentin Fillon Maillet ble umulig, men Thingnes Bø avgjorde sølvkampen mot Justus Strelow på oppløpet. Sveits og Sverige fulgte på plassene bak seierspallen.

– Jeg følte meg helt forferdelig den siste runden. Det er ikke noe gøy å gå ut på en sisterunde med Johannes Thingnes Bø hakk i hæl, og det var ikke noe jeg kunne gjøre for å slå han i dag. Han var bare mye raskere enn meg, men jeg er veldig glad for at jeg klarte å gå oss inn til en bronsemedalje, sa Strelow til NRK etter målgang.