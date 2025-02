Lundby hardt ut i kommentar – ber om endring av vektregler

Lundby slet selv med vektutfordringer i sine siste år som aktiv hopper. Den tidligere verdensmesteren har vært åpen om situasjonen hun sto i.

Kommentaren som er lagt ut på NRKs sider, kommer etter at Silje Opseth i et NRK-intervju har delt sine erfaringer som hopper, med en nærmest konstant oppmerksomhet rundt vekt.

– For min del er det til tider en vanvittig stor psykisk belastning at jeg alltid må ha fokus på vekten. Det tapper meg for krefter. Jeg føler meg som en ordentlig mislykket person, og jeg har det ikke noe bra med meg selv, sier hun.

Opseth er selv 170 centimeter høy. I hoppsporten er mange lavere enn henne, noe som gjør at hun har det tøffere med å innfri reglene rundt BMI (forholdet mellom høyde og vekt).

– Det er sånn det blir i et miljø der majoriteten er små og lette. Så jeg har ofte gått rundt og kjent på: «Herregud. Jeg er jo altfor stor», sier Opseth.

– Halve feltet bør diskes

Søndag rykket tidligere landslagshopper og nåværende NRK-ekspert Maren Lundby ut med støtte til Opseth. I kommentaren peker hun på flere utfordringer hoppsporten står overfor.

«Det høres kanskje drastisk ut, men nå er faktisk hoppsporten så syk at halve feltet bør diskes», innleder hun kraftfullt.

«Det er på høy tid at Det internasjonale skiforbundet (FIS) tar sitt ansvar. FIS har vært flinke til å ivareta utøvernes sikkerhet i en risikofylt idrett. Da må dette også gjelde vektregelen», skriver hun videre.

Ønsker endringer

Hun mener regelverket nå må endres dersom hoppsporten skal bestå. I dag sier reglene at utøverne må ha BMI på 21 eller høyere for å få bruke så lange hoppski som høyden din tillater.

«Mange av de beste velger å bytte kilo mot kortere ski. Det vil si at de ligger under 21-grensa til FIS, men til gjengjeld hopper de med kortere ski», skriver hun.

Hun mener det nå må komme strengere regler rundt det.

«Mitt forslag er at BMI-grensen flyttes opp til et helseforsvarlig nivå, og at grensen er absolutt. Utøverne under BMI-grensen må diskes – ikke få lov til å hoppe på kortere ski».

NTB har bedt FIS om en kommentar.

