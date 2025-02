Hegerberg kaster seg inn i VAR-debatten – stiller seg bak NFFs syn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er i et intervju med TV 2 at Lyon-stjernen, som tidligere denne uken ble utpekt som ny landslagskaptein, forsvarer NFFs linje i det uhyre betente spørsmålet om videodømming.

Hegerberg sier hun har et stort behov for å «offentlig kunne forsvare Lise Klaveness i denne situasjonen». Hun peker deretter på at hensynet til dommerne bør vektlegges.

– Jeg spiller til daglig i Frankrike. Verden har gått videre andre steder. Jeg er kvinnespiller, og vi har hatt en stor utfordring rundt dommernivået. Noe som er forståelig, ettersom det har tatt utrolig lang tid for dommerne å få hjelpen de skal ha til å utvikle seg. Profesjonaliseringen har gått utrolig sakte i forhold til herrefotballen, vi er milevis bak. Derfor tror jeg VAR ville vært en stor hjelp. Vi har en kjempeutfordring rundt dommernivået i kvinnefotballen, sier spissen.

Også tidligere landslagskaptein Maren Mjelde sier til TV 2 at hun mener VAR er et viktig verktøy for spillerne.

– Jeg kan skjønne begge sider. Dette rundt at spontaniteten forsvinner litt, men jeg tror det vil gjøre fotballen bedre i det lengre løp. Flere avgjørelser blir riktige, og det er et verktøy som gjør at dommerne har noe å lene seg på, men også for å videreutvikle seg selv, lyder Everton-proffens vurdering.

Den betente VAR-debatten splitter norsk fotball inn mot det kommende fotballtinget. Frontene er steile og temperaturen i debatten høy.

VAR-motstanderne mener at uunngåelige og til dels lange VAR-sjekker tar vekk den umiddelbare gleden ved en scoring. I tillegg hevdes det at det har vært få tegn til forbedring, samt at kostnadene ved nødvendig videreutvikling er høye.

Styret i Norges Fotballforbund har på sin side innstilt på at fotballtinget skal vedta å beholde og videreutvikle videodømming. Kretstoppene har altså landet på samme konklusjon.

Fotballtinget avholdes på Ullevaal stadion 1. og 2. mars. Der ligger det an til avstemning i VAR-spørsmålet.

