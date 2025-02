Bodø/Glimt videre i europaligaen etter vill Twente-duell og ekstraomganger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sunnmøringens vending og avslutning etter 110 minutters spill sendte gultrøyene foran for godt, og til slutt vant Glimt 6-4 sammenlagt i den første utslagsrunden etter et selvmål av gjestene.

Det skjedde etter en helt vill avslutning på de ordinære 90 minuttene på Aspmyra stadion. I det spillerne gikk inn i overtiden, lå Glimt under 2-3 sammenlagt, men situasjonen skulle endre seg flere ganger.

Først scoret Mees Hilgers selvmål, og lagene var like langt. Så hentet Glimt-back Brice Wembangomo fram et prosjektil av et langskudd og sendte Glimt opp i 3-1 og det som lignet avansement.

Men som i Nederland i forrige uke skulle Glimt gå opp i limingen. Twente holdt trykket oppe, og Sem Steijn kriget inn en ball borte ved stolpen og berget ekstraomganger.

Heftig avslutning

Luften gikk ikke ut av Glimt-laget av den grunn. Selv om det tæret på kreftene utover i ekstraomgangene, var hjemmelaget hakket hvassere enn den nederlandske motstanderen.

Fet scoret etter en av Patrick Bergs mange cornere torsdag kveld. Odin Bjørtuft headet ballen ned, og midtbanemannen som sto med ryggen til mål, fikk kastet seg rundt og styrt inn 4-2-målet.

Senere framprovoserte Fredrik Bjørkan et av kveldens tre selvmål, og Arno Verschueren måtte skuffet se at ballen gikk inn i egne nettmasker.

Det første selvmålet hadde Fredrik Sjøvold scoret da Twente tok ledelsen etter 25 minutter. Før det hadde vertene sett svært friske ut og satt Twente under et voldsomt press. Etter 1-0-målet ble det mer komfortabelt for gjestene, og Glimt klarte ikke å overliste keeper Lars Unnerstall før hvilen.

Slo tilbake

Etter sidebytte hadde Glimt omsider litt flyt. Håkon Evjen ble stemplet av Gustaf Lagerbielke i motstandernes felt, og hjemmelaget fikk straffespark.

Det omsatte Kasper Høgh kontrollert i mål, og Glimt fikk fornyet tro på avansement.

Unnerstall måtte i aksjon et flere ganger etter pause. Han avverget en brukbar Ole Didrik Blomberg-sjanse etter 65 minutter, mens han også fikk fanget ballen da Lagerbielke var nær ved å sette ballen i eget mål kvarteret senere.

Glimt jobbet på for en nødvendig 2-1-scoring i sluttminuttene, mens gjestene lå bakpå og gjorde det de kunne for å forstyrre gultrøyenes angrepsrytme. Så tok oppgjøret fullstendig fyr fra overtiden og ut.

