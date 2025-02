Bjørseths skademareritt bekreftet – ute i over et år med alvorlig kneskade

Bjørseth falt i finaleomgangen i verdenscuprennet i Ljubno lørdag. Den norske jenta klarte ikke å ta seg ut av bakken for egen hjelp. Etter å ha fått medisinsk tilsyn i mange minutter ble Bjørseth båret ut.

Mandag kveld kom 21-åringen hjem til Norge, og tirsdag var hun gjennom nye medisinske undersøkelser i Oslo. Utfallet var svært nedslående.

– Nærmere utredning av Thea har vist at hun har pådratt seg en omfattende kneskade som innebærer skade på begge korsbånd og et sidebånd i venstre kneet samt skade på leddbånd i albuen. Slike skader krever snarlig operasjon, og dette er nå planlagt neste uke. Etter operasjon venter langvarig opptrening ut over ett år med fokus på bevegelighet, styrketrening og stabilitetstrening, sier landslagslege Guri Ekås torsdag kveld.

– Veldig vanskelig

Skiforbundet fastslo tidlig at det kommende verdensmesterskapet i Granåsen går fløyten for Bjørseth – og at sesongen er over for hennes del.

– Jeg er litt målløs og sitter igjen med mange spørsmål og tanker. Det er rett og slett en veldig vanskelig situasjon og mye å prosessere. Jeg står nå overfor en svært tøff utfordring, men jeg er veldig heldig som har masse fine og flinke folk rundt meg, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme tilbake sterkt. Tusen takk for alle meldinger og omtanke, det betyr mye, sier Bjørseth selv.

Lensbygda-hopperens skade satte en støkk i hele hoppleiren i Slovenia. Lagvenninnene Anna Odine Strøm og Heidi Dyhre Traaserud valgte å ikke hoppe søndagens renn som følge av episoden.

Satte bakkerekord

Bjørseth satte bakkerekord i første omgang i Ljubno lørdag med et fenomenalt svev på meter 97 meter. I hopp nummer to landet hun på 94,5, før skien skar ut i landingen. Deretter gikk hun over ende.

Lensbygda-hopperen har vært i kjempeform den siste tiden og ville vært en klar medaljekandidat under VM i Granåsen om få dager.

Uttaket av den norske troppen til mesterskapet måtte utsettes som følge av Bjørseths fall, men er nå foretatt. Silje Opseth er også uaktuell for VM som følge av skade.

