VM-håpet friskmelder seg etter Falun-trøbbel – usikker på årsaken

Det er i et intervju med Adresseavisen at Slind forteller at magetrøbbelet nå ligger bak henne.

– Ja da, nå er jeg oppe og nikker og trener som normalt, sier veteranen fra Oppdal til avisen.

Hun vet samtidig ikke hva som gjorde at magen slo seg vrang – hvilket gjorde at hun måtte reise hjem fra Sverige framfor å gå renn.

– Enten var det matforgiftning, cøliaki eller et virus. Jeg var dårlig noen dager, sier Slind.

Slind har tidligere vært åpen om at hun har cøliaki, en sykdom som gjør deg overfølsom for gluten. Inntak av glutenholdig mat vil påvirke tarmsystemet.

37-åringen har vært i kjempeform denne sesongen og er et klart norsk medaljehåp under VM i Granåsen om få uker.

Heller ikke Therese Johaug stiller til start i Falun denne helgen. Hun bråbestemte seg fredag for å bli hjemme.

VM i Trondheim innledes med sprint neste torsdag. Der skal verken Johaug eller Slind delta.

