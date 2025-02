Tennisstjerne ble stalket – brøt ut i tårer under kamp

Den 22 år gamle briten lå under 0-2 i første sett mot Karolina Muchova tirsdag da hun henvendte seg til dommeren, og deretter kort søkte tilflukt bak dommerens stol.

Muchova gikk bort for å se hva som var galt, og i etterkant tørket Raducanu tårer.

Tennisorganisasjonen WTA sier onsdag at episoden dreide seg om en mann som tidligere i uken skal ha oppført seg dårlig overfor Raducanu.

«Mandag ble Emma Raducanu oppsøkt på et offentlig sted av en mann som utviste fiksert atferd. Samme person ble identifisert i de første radene under Emmas kamp tirsdag og ble deretter bortvist», heter det.

Han vil nå bli utestengt fra alle WTA-arrangementer i påvente av flere undersøkelser.

I 2022 utstedte en domstol i London et femårig besøksforbud mot en mann som forfulgte den britiske tennisstjernen, inkludert flere besøk til hjemmet hennes.

WTA sier i sin uttalelse at de «jobber aktivt med Emma og hennes team for å sikre hennes velvære og gi all nødvendig støtte».

«Vi er forpliktet til å samarbeide med turneringer og deres sikkerhetsteam over hele verden for å opprettholde et trygt miljø for alle spillere».

Muchova vant til slutt 2.-rundekampen i to strake sett.

Les også: Dopingforlik skaper reaksjoner: – Tror ikke lenger på en ren idrett