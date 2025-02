Sykkelfenomenet Pogacar tok sesongens første seier – lekte med konkurrentene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 181 kilometer lange etappen fra Ras al Khaimah til Jebel Jais hadde en tøff avslutning, og der kom Pogacars egenskaper til sin rett.

Slovenerens lagkamerater satte opp høy fart i front av feltet opp den siste stigningen og la grunnlaget for at lagkapteinen kunne angripe med under én kilometer til mål.

– På en normal dag skal Pogacar være i en liga for seg selv her, sa Eurosport-kommentator Andreas Staune Mittet før spurten gikk.

Da sloveneren tråkket til, besto frontfeltet av kun et fåtall ryttere. Ingen av dem var i nærheten av å kunne henge på Pogacar.

26-åringen vant foran britiske Oscar Onley og østerrikske Felix Gall.

Torstein Træen er eneste norske deltaker i UAE Tour. Han plasserte seg ikke blant de ti beste onsdag.

Med seieren overtok Pogacar ledelsen i rittet sammenlagt. Han har 18 sekunders forsprang til britiske Josh Tarling.

