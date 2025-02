Svensk skiskyttertopp med Russland-uttalelse: – Overhodet ikke noe spørsmål

Han er president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og kom med uttalelsen under VM i sveitsiske Lenzerheide.

– Det er overhodet ikke noe spørsmål for øyeblikket. Men vi håper at krigen skal ta slutt, for dette er to veldig viktige skiskytternasjoner, sier Dahlin.

I fjor tillot IOC utøvere fra Russland og Belarus å delta i OL, men lot det være opp til idrettene selv å slippe dem til. Det stilles samtidig strenge krav om nøytralitet til de som ønsker å være med.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har åpnet for at russere kan kvalifisere seg til OL om ett år, men der blir det ingen skiskyttere. Hvert fall enn så lenge krigen pågår.

– Hvis krigen tar slutt, og vi tar en annen beslutning enn den som gjelder nå, så finnes det mulighet til å kvalifisere seg helt fram til 26. januar 2026 ifølge IBUs regler, sier Dahlin.

Ifølge det russiske mediet Championat arrangerer Russland selv en form for mesterskap mens VM pågår i Sveits. Det kaller de for «parallelt VM».

– I løpet av de siste to årene har det vært signaler fra Russland om at man har tenkt å arrangere konkurranser med flere inviterte. Vi har skrevet både til det russiske forbundet og til de nasjonene som russiske medier har oppgitt skulle inviteres og veldig tydelig fortalt hva som gjelder, sier Dahlin.

