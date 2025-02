Ryersons Dortmund tok seg videre i Champions League tross straffebom

Ryerson & co. hadde et fantastisk utgangspunkt før onsdagens hjemmekamp. Gultrøyene vant 3-0 i det første oppgjøret i Portugal og hadde dermed meget gode muligheter til å ta seg videre til åttedelsfinalene.

Vertene var også nærmest å ta ledelsen i onsdagens kamp da Marcel Sabitzer fyrte av etter en snau halvtime. Sporting-keeper Rui Silva reddet, og lagene gikk dermed målløse til pause.

Etter hvilen fikk Dortmund muligheten til å sette spikeren i kista fra straffemerket etter at Silva taklet Karim Adeyemi innenfor 16-meteren, men keeperen gjorde det raskt godt igjen da han reddet Sehrou Guirassys skudd.

Dortmund trodde at de likevel ikke skulle gå målløse av banen da Emre Can headet ballen i mål på et innlegg fra Ryerson, men scoringen ble avvinket for offside.

Ryerson spilte hele kampen for Dortmund.

Sporting måtte klare seg uten målmaskinen Viktor Gyökeres, som er ute med en skade.

