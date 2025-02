Real Madrid-stjernen Bellingham fikk to kampers karantene for banning

Bellingham har fått to kampers karantene, melder den spanske storavisen Marca.

40 minutter var spilt av lørdagens La Liga-oppgjør mellom Real Madrid og Osasuna da Jude Bellingham utvist for å ha sagt «fuck you» til kampleder Munuera Montero, ifølge kamprapporten.

Engelskmannen benekter imidlertid å ha sagt det han anklages for. Han mener selv at han sa «fuck off». Midtbanespilleren mener det røde kortet skyldes en kommunikasjonsfeil.

Disiplinærkomiteen som har vurdert saken, begrunner utestengelsen med at Bellingham opptrådte «respektløst og nedlatende». Det gir to kampers karantene.

Hadde komiteen vurdert språkbruken som «fornærmende eller krenkende» kunne straffen blitt mye strengere. Da kunne engelskmannen forventet alt mellom fire og tolv kampers utestengelse.

– Jeg fornærmet ingen, det er tydelig av videobildene, jeg sier det ikke engang direkte til dommeren, jeg sier det til meg selv. Det var en misforståelse, en klar feil fra dommerens side, sier Bellingham.

Real Madrid står på sin side på sitt og forsøkte å få det røde kortet annullert. Etter kampen sa klubben følgende:

– Det foreligger en åpenbar materiell feil i dommerrapporten, ettersom videobevis viser at det spilleren sa var 'fuck off' og ikke 'fuck you' som feilaktig står i dommerrapporten, og følgelig bør dette føre til at den disiplinære sanksjonen oppheves.

Los Blancos vil nå anke saken. Hvis straffen står seg går midtbanespilleren glipp av hjemmekampen mot Girona og bortekampen mot Betis.

