Liverpool tapte dyrebare poeng tross nye målpoeng fra Mo Salah

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arne Slots menn har likevel en komfortabel ledelse på toppen av tabellen med åtte poeng ned til Arsenal på 2.-plass, men Merseyside-klubben har også én kamp mer spilt.

Sist Liverpool ble seriemestere var i 2019/20-sesongen. Da var de fullstendig overlegne og vant med 18 poeng ned til Manchester City på 2.-plass.

Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen etter en snau halvtime, før Youri Tielemans og Ollie Watkins snudde til pause. Etter en times spill reddet imidlertid Trent Alexander-Arnold uavgjort for gjestene, etter en målgivende fra Salah.

Aston Villa så ut til å få en drømmestart på kampen da Marcus Rashford slo et innlegg, som Virgil van Dijk satte i eget nett. Dessverre for vertene ble scoringen annullert for offside på den tidligere Manchester United-stjernen.

Det var nok derfor ekstra surt da Salah banket gjestene i ledelsen etter en snau halvtime. Scoringen kom etter oppspill fra Diogo Jota.

Gjestene holdt imidlertid ledelsen i bare ni minutter før Tielemans banket inn utligningen.

Tre minutter på overtid av første omgang fullførte Watkins snuoperasjonen da han stanget inn et innlegg fra Lucas Digne.

– Det er et mesterverk det Watkins gjør der. Et fenomenalt angrep, konstaterte Viaplay-kommentator Lars Tjærnås etter 2-1-scoringen.

Et kvarter inn i andre omgang var lagene likt igjen. Salah dro seg inn i feltet og la tilbake til Alexander-Arnold, som banket inn 2-2-målet.

Kampen skulle opprinnelig blitt spilt 15. mars, men ettersom Liverpool har tatt seg hele veien til ligacupfinalen, ble oppgjøret framskyndet.

Les også: Liverpool med sliteseier mot Wolves – Salah matchvinner på straffe