Smøresjefen legger seg flat etter norsk kollaps: – Altfor dårlig

Endre Strømsheim ble beste nordmann på 9.-plass, 3.08 minutter bak gullvinner Éric Perrot fra Frankrike. 27-åringen røk på én bom på liggende, men var han sjanseløs i medaljekampen etter svake tider i skisporet.

– Jeg skjønte på førsterunden at jeg konkurrerte om en stafettplass i dag, fordi jeg skjønte at medalje var umulig, sa Strømsheim til NRK og utdypet:

– Jeg må kalle en spade for en spade. Vi har et utrolig bra smøreteam, men vi må innse at utstyret ikke var det beste i dag.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre var enda hardere i sin dom over skiene han og resten av teamet leverte til løperne.

– Jeg tror vi kan dra det enda litt lenger og si at det var altfor dårlig. Vi legger oss helt flate og sier at dette var fryktelig kjedelig. Det er absolutt ikke nivået vi skal levere på, sa han til rettighetshaveren

– I dag funket det fryktelig dårlig, og det er vi veldig lei oss for, fortsatte han.

Marerittstart

Gullfavoritt og regjerende mester Johannes Thingnes Bø fikk en fryktelig tung start på rennet da han skjøt tre bom på første liggende skyting.

– Det er ferdig. En helt håpløs serie, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

– Det er game over, istemte NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

Thingnes Bø gikk ut på en foreløpig 52.-plass etter den første serien.

Etter marerittserien så Thingnes Bø ut til å resignere, og han røk på nok en bom på stående skyting da han fyrte av fem lynraske skudd.

Til tross for fullt hus på den andre liggende serien og én bom i den siste serien, var stryningen helt akterutseilt i medaljekampen.

– Det var en fryktelig kjedelig start, og det gjorde det vanskelig. Det er ikke så mye å si, det var et dårlig løp, sa Thingnes Bø, som endte som nummer 20, til NRK.

Dermed røk også muligheten til å skrive seg inn i historiebøkene som den første skiskytteren til å ta fire individuelle gull i et VM.

Gullrush

I stedet gikk altså gullet til halvt norske Eric Perrot.

– Det er rått å klare dette. Før start trodde jeg at jeg måtte treffe 20 skudd for å vinne, men siden vi hadde veldig gode ski og det gikk fort i sporet, klarte jeg å vinne med bare 19 treff. Så jeg må takke smørerne for de gode skiene, sa Perrot til NRK og fortsatte:

– Jeg går hvert løp for å vinne, og i dag gikk alt rett vei for min del. Samtidig føles det litt rart at jeg nå bare gjør det jeg ønsker, med å skyte bra og gå fort på ski, også er det jeg som blir verdensmester. Det er en utrolig følelse, og jeg skal nyte å synge den franske nasjonalsangen, fortsatte Perrot.

23-åringen gikk inn til sin første individuelle VM-medalje på jaktstarten, der han tok bronse. Den ble vunnet av Johannes Thingnes Bø, som fulgte opp gullet på sprinten med et nytt gull på jaktstarten dagen etter.

De to gullmedaljene sikret han også to rekorder. Først gikk han forbi Ole Einar Bjørndalen som en mestvinnende i VM-historien, før han også gikk forbi både Martin Fourcade og Bjørndalen som utøveren med flest VM-gull i individuelle konkurranser.

Før onsdagens normaldistanse sto stryningen med totalt 22 VM-gull, der tolv av dem kom fra individuelle konkurranser.

Tarjei Bø (to bom, 10.-plass), Sturla Holm Lægreid (to bom, 15.-plass), Martin Uldal (fem bom, 43.-plass) og Vebjørn Sørum (fem bom, 45.-plass) hadde også en fryktelig dag på jobben og endte langt unna medaljene.

