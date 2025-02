Kilde foran nytt avgjørende inngrep: – En operasjon som er ganske omfattende

Det er i et intervju med VG at stjernealpinisten snakker om det ferskeste tiltaket som gjøres for at han skal bli helt restituert etter skrekkfallet i Wengen i fjor.

I etterkant har han blitt operert en rekke ganger. Nå skal han gjennom det som beskrives som en liten muskeltransplantasjon.

– Jeg er spent og kjenner på at dette er en operasjon som er ganske omfattende. Men det gjør meg både glad og motivert at det er mulig å gjøre noe i det hele tatt. Nå har jeg fokus på at dette er et steg riktig retning. Jeg begynner å bli lei av å vente, sier Kilde til avisen.

Det gikk galt for 32-åringen i utforrennet i Sveits i januar i fjor. Han pådro seg en alvorlig skade i skulderen og fikk et dypt kutt i leggen etter å ha dundret inn i sikkerhetsnettet.

I fjor sommer var han tilbake på ski, men en infeksjon i den opererte skulderen har blant annet gitt flere tilbakefall.

Kilde har en stor karriere bak seg. Han vant verdenscupen sammenlagt i 2019/20. Fartskjøreren står også med to VM-sølv fra VM i 2023. I OL i Kina fikk han med seg sølv og bronse.

Siden i fjor høst har Kilde blant annet fått tiden til å gå med studier, et åtte ukers kurs i regi av London School of Economics. Temaet er eiendomsøkonomi og finanser.

Les også: Kilde mister hele sesongen: – Jeg kommer tilbake