Her er kvinnehopperne i ski-VM – 17-åring deltar i både kombinert og hopp

Uttaket ble presentert av skiforbundet onsdag.

– Vi har et utmerket samarbeidet med kombinertlandslaget. Det er veldig hyggelig at vi kan samarbeide på tvers av grenene, akkurat som vi gjorde i junior-VM. Ingrid kommer inn i hopptroppen og er dermed klar for både spesialhopp og kombinert i ski-VM på hjemmebane. En stor takk til Ivar Stuan og de andre i kombinert for at vi fikk til dette, sier hoppernes sportssjef Jan-Erik Aalbu.

Låte ble nylig juniorverdensmester i kombinert i amerikanske Lake Placid. Hun har aldri deltatt i et verdenscuprenn i hopp, men får altså plass i VM-troppen likevel.

I junior-VM i Lake Placid tok hun sølv i normalbakken. Da endte hun bak lagvenninnen Ingvild Synnøve Midtskogen.

Skadetrøbbel

Kombinertsjef Ivar Stuan påpeker overfor NTB at Låte først og fremst er tiltenkt å starte i kombinertrennene i VM.

– Hun er i Trondheim først og fremst for kombinert, men er i utgangspunktet reserve for hopp med tanke på lagkonkurransen der. Ingrid er i VM for å konkurrere individuelt i fellesstart og Gundersen, og så får vi se med lagkonkurransen, sier han.

– Dette gjøres i utgangspunktet for å gi dem ekstra sikkerhet, men Ingrid har et veldig høyt nivå i hopp. Det viste hun med sølvet i junior-VM bak Ingvild Midtskogen, legger Stuan til.

Låte hentes inn som følge av skadetrøbbel i hoppleiren.

Skader

Silje Opseth og Thea Minyan Bjørseth mister begge VM grunnet smeller. Sistnevnte falt i Ljubno sist helg, og derfor trengte forbundet ytterligere litt tid på å fullføre kvinnetroppen.

– Vi sender en sterk tropp til ski-VM på hjemmebane. Målet er å kjempe om medaljer i samtlige øvelser. Det har vært mange sterke resultater i vinter. I tillegg har vi en fersk gullvinner i junior-VM i Midtskogen i troppen, sier Aalbu.

VM i hopp starter med kvalifisering i normalbakken 27. februar. Deretter er det konkurranse dagen etter.

Eirin Maria Kvandal og Anna Odine Strøm er de største norske medaljehåpene blant kvinnehopperne. De har begge levert gode prestasjoner i vinter.

---

Disse deltar:

Eirin Kvandal (Mosjøen IL), Anna Odine Strøm (Alta IF), Ingvild Synnøve Midtskogen (IL Try), Heidi Dyhre Traaserud (Heddal IL), Ingrid Låte (Strandbygda IL).

---