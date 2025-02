Haaland på benken da Mbappé sendte Real Madrid videre med hat trick

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

To av målene kom i første omgang, og i 2. omgang satt hattricket for Mbappé da han avsluttet i det lengste hjørnet etter 61 spilte minutter.

3.38 minutter var spilt da Mbappé gjorde 1-0. Pasningen i bakrom fra Raul Asencio var pur verdensklasse, og da City-forsvaret var for sene med å falle, kunne Mbappé vippe ballen over Citys keeper Ederson på første touch. Scoringen var like mye verdensklasse som pasningen. Mbappé ristet av seg Ruben Dias, og Ederson var på halvdistanse.

Bedre ble det ikke for Manchester Citys John Stones, som måtte ut med det som virket som en kneskade bare minutter senere.

33 minutter var spilt da Mbappés andre for kvelden kom. Et glitrende angrep endte opp hos franskmannen. Han trykket i feltet og sendte ballen i mål i korthjørnet. En eventyrlig scoring.

Kjørt

Da var det for alvor kjørt ettersom Real Madrid vant den første kampen i første utslagsrunde med 3-2 i England.

Mbappé var svært nære hattrick etter 13 spilte minutter i 2. omgang, men en god Ederson i City-buret avverget forsøket. Tre minutter senere satt den siste til 3-0. Mbappé er en vanvittig god fotballspiller når han er påskrudd slik som denne kvelden på Santiago Bernabéu.

Nico Gonzalez satte inn reduseringen på overtid.

Det var klasseforskjell på lagene, og spanjolene er videre til åttedelsfinalen i årets mesterliga, mens det er over ut for Pep Guardiolas menn.

Ingen Haaland

Erling Braut Haaland ble sittende på benken kampen igjennom for City.

– Han (Haaland) er ikke klar. Han trente litt i går, men jeg snakket med ham i morges, og han føler seg ikke bra nok Så vi valgte en annen, sa Guardiola til Manchester Evening News.

Carlo Ancelotti og Guardiola har møttes ti ganger i Champions League som trenere for Real Madrid og Manchester City. Ingen managere har møttes flere ganger i turneringens historie.

Ancelotti har vært i seks finaler i Champions League som trener, og han har vunnet fem av dem. Det er en rekke det står respekt av.

