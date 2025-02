Haaland og fotballherrene møter Finland og New Zealand til høsten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Finland kommer på besøk 4. september som oppladning til VM-kvalifiseringskampen mot Moldova fem dager senere. 14. oktober gjester New Zealand landslagsarenaen.

– Det passer bra både for Finland og oss å møte hverandre. Vi får hjemmebane, og finnene får ikke lange reiseveien til dette oppgjøret, som for begge er oppladning til viktig VM-kvalikkamp noen dager senere, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Finland har fått ny trener som jeg kjenner godt fra før. De har hatt en liten nedtur siden de var med i EM 2021, men de blir et fint bekjentskap for oss her på Ullevaal, legger han til.

Den nye treneren er danske Jacob Friis. Han har tidligere vært trener i Aalborg og flere andre danske klubber.

Kampen mot New Zealand 14. oktober går tre dager etter VM-kvalifiseringskampen borte mot Israel.

– New Zealand er en nasjon som har forbedret seg veldig de siste årene, og de har en fair sjanse til å kvalifisere seg til VM. Det er mange spillere på godt Joe Bell-nivå, og i tillegg har de Chris Wood som har scoret 18 mål i Premier League i år. Det blir en fin matching for oss, sier Solbakken.

