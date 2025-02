Tennisstjernens dopingforlik skaper sterke reaksjoner: – Tror ikke lenger på en ren idrett

Lørdag ble det kjent at Sinner utestenges i tre måneder for dopingbruk. Han har inngått det som beskrives som et forlik med Verdens antidopingbyrå (Wada).

Sinner testet i mars i fjor positivt på steroiden clostebol to ganger. I etterkant ble han frikjent av Tennisens integritetsenhet (ITIA).

Wada anket imidlertid avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Der skulle saken vært behandlet i april, men nå har Wada trukket anken etter at Sinner takket ja til tre måneders utelukkelse.

Det får mange til å reagere, blant dem stjernespilleren Stan Wawrinka.

– Jeg tror ikke lenger på en ren idrett, skriver sveitseren på det sosiale mediet X.

– Trist dag

Australske Nick Kyrgios kaller samme sted prosessen rundt Sinner-forliket latterlig.

– Skyldig eller ikke. En trist dag for tennisen. Rettferdighet i tennis finnes ikke, skriver Kyrgios.

Også de profesjonelle tennisspillernes forening PTPA, som ble stiftet av blant andre Novak Djokovic i 2021, har reagert på utfallet av Sinner-saken.

Foreningen mener den er et utslag av «uakseptabel forskjellsbehandling» i dopingsaker. Videre hevdes det at problemet dels er at sanksjonene blir forskjellige fra spiller til spiller og at det mangler åpenhet.

I en uttalelse lørdag sa Sinner at Wada har akseptert at han «ikke hadde noen intensjon om å jukse og ikke hadde noen konkurransefortrinn som følge av de to positive testene».

Tennisens integritetsenhet godtok forklaringen om at tennisstjernen fikk i seg det forbudte stoffet da hans fysioterapeut benyttet en spray som inneholdt clostebol til å behandle et kutt han selv hadde fått. Deretter masserte han Sinner.

Klar for spill i mai

Sinners utelukkelse oppheves 4. mai. Dermed er italieneren klarert for spill i tide til sesongens neste Grand Slam. Roland-Garros-turneringen starter i Paris 19. mai.

Sinner rekker også en stor oppkjøringsturnering på hjemmebane i Roma før den tid.

Sinner vant nylig Australian Open, sesongens første Grand Slam-turnering. Han har i lengre tid toppet verdensrankingen med klar margin.

Clostebol er det samme stoffet som Therese Johaug i sin tid testet positivt for.

