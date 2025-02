Svensk sensasjonssølv på kvinnenes normaldistanse: – Hadde et lite håp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Halvarsson skjøt fullt hus. Simon var det ikke noe å gjøre med. Den franske 28-åringen gikk fort i sporet og seiret med 37,8 sekunder selv om hun pådro seg ett tilleggsminutt. Hun tok sitt første individuelle VM-gull.

– Det føles utrolig. Jeg trodde ikke det var et renn som passet meg, men det ble perfekt, sa Simon til TV 2.

Lou Jeanmonnot fullførte en fransk jubeldag med bronse, også hun med ett tilleggsminutt. Hun endte 1,3 sekund bak Halvarsson.

Den svenske 25-åringen traff ikke bare alle blinkene, hun skjøt raskt også.

– Nå har jeg det riktig bra. Jeg hadde et lite håp i dag tidlig, men ikke så jeg virkelig trodde på det. Troen kom da jeg fikk ned alle blinkene på første stående. Jeg tenkte at når jeg skyter fullt i stående så kan det bli bra, sa hun til TV 2.

– Jeg skulle være rolig, men samtidig aggressiv. Jeg tenkte «nu kör vi!».

For de norske kvinnene ble rennet en liten opptur med 8.-plass til Maren Kirkeeide og 12.-plass til Ragnhild Femsteinevik. Ida Lien hang også godt med til hun sprakk på siste skyting.

La vekk våpenet

Kirkeeide pådro seg to tilleggsminutter og endte 1.46,7 minutt etter vinneren. Med fullt hus ville hun altså ha vunnet. Kirkeeide hadde femte beste langrennstid og var best av utøverne med flere enn ett tilleggsminutt.

– Det var kjekt å treffe blinkene på liggende iallfall, sa Kirkeeide til TV 2 og fortalte at resepten var å legge vekk våpenet på hviledagen mandag.

– Jeg visste at jeg kan bedre enn det jeg gjorde i de to første rennene, og det handlet om å finne tilbake til det. Dette gir meg litt mer selvtillit, sa hun.

Femsteinevik skjøt også to bom og endte 2.13,7 minutt etter vinneren.

– Jeg er veldig fornøyd i dag. Jeg fikk egentlig gode svar på jaktstarten, og jeg har tatt med meg det inn mot løpet i dag. Jeg hadde også kjempegode ski, sa hun til TV 2.

Les også: Ny norsk skytekollaps for damene i VM: – Det skal ikke skje

Følelsene tok overhånd

Ida Lien lå lenge an til en god plassering etter 14 treff på de tre første seriene, men tre bom på den siste sendte henne ned til 35.-plass.

– Alt fram til det var kjempebra. Jeg har jobbet hardt med skytingen de siste ukene, men følelsene tok litt overhånd på siste skyting. Jeg hadde så lyst til å treffe de blinkene og falt litt tilbake til gamle synder, sa den norske reserven til TV 2.

Ingrid Landmark Tandrevold har hatt store problemer på standplass under årets VM. Mest på tverke har det gått på stående. Heller ikke tirsdag ble det klaff, og hun endte nede på 39.-plass.

Etter fullt hus på første liggende, ble det to tilleggsminutter på den påfølgende ståendeserien. Med tre tilleggsminutter totalt endte hun over fire og et halvt minutt bak vinneren.

– Selv er jeg ikke så fornøyd, men som lag hever vi oss i dag, og Maren og Ragnhild gjorde veldig gode løp. Det skal vi være veldig fornøyd med, sa Tandrevold til TV 2.

Les også: Thingnes Bø passerte Bjørndalen og Fourcade med nytt gull: – Morsomt

Knotten hvilte

Lien fikk plassen til Karoline Knotten på tirsdagens VM-distanse. Knotten følte seg sliten etter jaktstarten, og landslagsledelsen vurderte det dit hen at 30-åringen gjorde lurt i å spare seg til senere distanser.

Varmt vær gjorde forholdene ekstra utfordrende for utøverne i Lenzerheide tirsdag.

Onsdag skal mennene i aksjon på sitt normalprogram. 20 kilometer og fire skytinger står på programmet.

Les også: Alt du trenger å vite om skiskytter-VM – slik blir Bø-guttas farvel