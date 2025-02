Svensk gullhåp går mot resten av landslaget – lader opp til VM hos mamma og pappa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg vil ha ro og fred og trygghet, sier skistjernen.

Andersson fikk en god generalprøve i verdenscuphelgen i Falun. Lørdagens seier på 10 kilometer ble fulgt opp med en tredjeplass på 20-kilometeren på søndag.

Deretter dro hun hjem til mamma og pappa i Sollefteå for å kjøre sin helt egne VM-oppladning, i motsetning til resten av laget som lader opp enten i Bruksvallarna, eller i høyden i italienske Lavazé.

Andersson vil nå tenke «passe mye» på VM, et konsept hun prøvde for første gang før VM i Planica 2023. Det endte med to gull.

– Jeg vil ha ro og fred og trygghet, forklarer Andersson.

Sparer «mentale krefter»

– Får du ikke det med resten av laget i Bruksvallarna?

– Jo, det er klart man får det. Men man får også en tydeligere påminnelse om hva vi er der for å gjøre. Å forberede seg til mesterskapet. Den lille påminnelsen vil jeg spare meg selv for. Jeg vil spare mentale krefter, svarer Andersson og fortsetter:

– Det er en pre-camp før et mesterskap. Da kan det være lett at man hele tiden er mentalt påskrudd i tankene rundt hvorfor man er der. Det har mange ganger kostet meg mer energi enn det har smakt.

Mistrives ikke

Hjemme i Sollefteå vil hun bli tatt godt vare på av sin mor og far.

– Det har vært positivt for meg å også kunne koble av ved siden av treningen, og alt er akkurat som vanlig. Det er meg og foreldrene mine og mitt hjemmemiljø.

Andersson understreker at hun ikke mistrives med laget. Hun vil bare ha ro og fred.

– Noen ganger har jeg hatt litt vanskelig for å føle at det jeg gjør er nok. Landslagsledelsen har gitt sitt samtykke. Man må følge det man tror på, sier hun.

VM i Trondheim innledes med sprint neste torsdag.

