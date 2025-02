Slik skal Vasaloppet stoppe klimaaktivister – flere «våpen» tas i bruk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De nye grepene øker også muligheten for å stoppe klimaaktivister.

– Uansett hvilken agenda de måtte ha, vil vi kunne oppdage slike ting, sier Johan Eriksson, administrerende direktør i Vasaloppet, til nyhetsbyrået TT.

Ved å bruke kameraovervåking og droner samt innføre flyforbud ruster politiet opp til et nytt nivå i sikkerhetsarbeidet rundt Vasaloppet. Årets renn går av stabelen 2. mars.

Ifølge Vasaloppets administrerende direktør skyldes imidlertid grepene som gjøres økt trusselnivå mot det tradisjonsrike rennet.

– Det er ikke noe konkret trusselbilde mot Vasaloppet. Det er imidlertid allment kjent at det er et generelt høyere trusselbilde i Sverige. Dette er konsekvensen av at samfunnet forbereder seg og bruker de verktøyene som finnes i den sammenhengen, sier han.

Angrep i 2024

Eriksson understreker også at de nye formene for overvåking ikke skal ses i sammenheng med masseskytingen i Örebro nylig. Der ble ti mennesker drept.

– Dette bestemte vi i fjor høst, før det skjedde, sier Vasaloppet-toppen.

Under fjorårets utgave av rennet hoppet klimaaktivistene inn i sporet da herrevinner Torleif Syrstad bare hadde noen hundre meter igjen til mål. Polititjenestemenn kom raskt til og dro aktivistene vekk.

– Det var noen sekunder da jeg var redd de skulle ødelegge alt. Jeg så dem komme, og håpet at det ikke ville være flere. Jeg ville ikke at noe sånt skulle ødelegge dagen min, sa Syrstad etterpå.

Nordmannen var tydelig opprørt over situasjonen.

Det var andre året på rad at klimaaktivister aksjonerte mot Vasaloppet.

Fikk bøter

Nå kan de nye sikkerhetsgrepene hjelpe arrangøren med å oppdage klima- og miljøaktivister tidlig.

– I noen situasjoner gir det oss trygghet om at vi har en arena som er mer trygg og sikker. Vi vil se tidligere hvilken agenda noen mennesker har. Hvis de monterer utstyr eller står med meldinger. Det vil vi klare å dempe som følge av dette, sier Johan Eriksson.

To menn ble i fjor høst dømt for å ha forstyrret innspurten til Syrstad. De ble dømt til bøter på totalt 2000 svenske kroner hver for brudd på loven om offentlig orden.

Tusenvis av nordmenn reiser hvert år til Sverige for å gå Vasaloppet. Ved siden av hovedrennet gjennomfører arrangøren også en rekke andre konkurranser i samme uke.

