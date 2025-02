Djokovic vil ha full opprydning etter Sinner-forliket: – Spillerne føler at det pågår favorisering

Djokovic uttalte seg mandag om saken som har skapt sterke reaksjoner i tennismiljøet de siste dagene.

Lørdag ble det kjent at verdensener Sinner og Verdens antidopingbyrå (Wada) hadde kommet til enighet om at italieneren skal utestenges i tre måneder for å ha avgitt to positive dopingprøver.

I en annen høyprofilert sak godtok den femdobbelte Grand Slam-mesteren Iga Swiatek i fjor en utestengelse på én måned etter å ha testet positivt for en forbudt hjertemedisin.

– Et flertall av spillerne jeg har snakket med i garderobene, ikke bare de siste dagene, men også de siste månedene, er ikke fornøyd med måten hele denne prosessen har blitt håndtert på, sa Djokovic mandag.

– Et flertall av spillerne føler ikke at dette er rettferdig. Et flertall av spillerne føler at det pågår favorisering. Det kan se ut som du nærmest kan påvirke utfallet hvis du er en toppspiller, hvis du har tilgang til de beste advokatene, la han til.

Moden for opprydning

En annen tennisstjerne, nylig «pensjonerte» Simona Halep, ble i 2022 idømt fire års utestengelse av Tennis integritetsenhet (Itia) etter å ha testet positivt for det forbudte stoffet roxadustat.

Halep hevdet at den positive prøven var et resultat av et forurenset kosttilskudd og anket med suksess saken sin til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Der ble suspensjonen hennes redusert til ni måneder.

– Simona Halep, (britiske) Tara Moore og noen andre spillere som kanskje er mindre kjente har slitt for å løse sakene sine i årevis, eller har blitt utestengt i flere år, sa Djokovic mandag.

– Det er så mange uoverensstemmelser mellom sakene, la han til.

Serberen mener tiden er inne for en real opprydning.

– Tiden er nå moden for å virkelig ta tak i systemet, fordi systemet og strukturen åpenbart ikke fungerer. Det er åpenbart, sa han.

Djokovic ber de styrende organene komme sammen for å finne det han kaller en mer effektiv måte å håndtere antidopingprosessene på.

– Nå er det inkonsekvent, og det synes å være veldig urettferdig. Problemet er at Wada, Itia og hele prosessen nå mangler tillit hos spillerne, både de mannlige og kvinnelige, sa Djokovic.

Dette er Sinner-saken

Jannik Sinner testet i mars i fjor positivt på steroiden clostebol to ganger. I etterkant ble han frikjent av integritetsenheten. Enheten godtok forklaringen om at tennisstjernen fikk i seg det forbudte stoffet da hans fysioterapeut benyttet en spray som inneholdt clostebol til å behandle et kutt han selv hadde fått. Deretter masserte han Sinner.

Verdens antidopingbyrå (Wada) anket imidlertid avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Nå har imidlertid partene i stedet kommet til enighet om et forlik. Det innebærer at Sinner utestenges i tre måneder med virkning fra 9. mars.

Utelukkelsen oppheves 4. mai. Dermed er Sinner klarert for spill i tide til sesongens neste Grand Slam. Roland-Garros-turneringen starter i Paris 19. mai.

Sinner rekker også en stor oppkjøringsturnering på hjemmebane i Roma før den tid.

