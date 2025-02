Celtic overrasket – Bayern München snek seg videre med overtidsmål

Det gikk mot ekstraomganger mellom Bayern og Celtic, men i fjerde tilleggsminutt scoret innbytter Davies 1-1-målet som sendte den tyske klubben til åttedelsfinale med 3-2 sammenlagt.

Han satte inn returen etter at Leon Goretzkas stupheading ble reddet av Kasper Schmeichel, og hjemmelaget kunne puste lettet ut sammen med sine tilhengere.

Künn hadde herjet med laget og scoret målet som så ut til å gi Celtic ekstraomganger.

I det 63. minutt forfulgte Daizen Maeda et framspill som Bayern-forsvaret burde hatt kontroll på. Han nådde ballen og spilte fram Kühn, som unngikk Kim Min-jaes taklingsforsøk og skjøt i mål.

Kühn spilte for Bayern-reservene fra 2020 til 2022. Celtic kjøpte ham fra Rapid Wien for et drøyt år siden. I november scoret han to mål i mesterligakamp mot en annen av sine tidligere klubber i hjemlandet, RB Leipzig.

Ubeseiret

Bayern har etter utligningsmålet fortsatt aldri tapt hjemme for et skotsk lag (7-4-0) og er nå ubeseiret i sine 20 siste CL-hjemmekamper (16-5-0).

Motstander i åttedelsfinalen blir enten Alexander Sørloths klubb Atlético Madrid eller den tyske seriemesteren Leverkusen.

Bayern hadde med seg 2-1-ledelse fra bortekampen i Glasgow og kom tidlig til sin første sjanse ved Serge Gnabry, men gjestene fra Skottland yppet seg og kom til flere gode muligheter første halvdel av den første omgangen.

Kühn skapte stadig problemer for Bayern-forsvaret, men ingen av Celtic-spillerne greide å ta vare på mulighetene han skapte.

Kane byttet ut

Bayern fikk etter hvert kontroll defensivt og begynte å skape muligheter. Harry Kane tvng Schmeichel til en god redning før han i omgangens siste minutt sendte et direkteskudd i tverrliggeren helt borte i krysset.

Den engelske spissen kom ikke på banen igjen til 2. omgang og ble erstattet av Kingsley Coman. Bare et par minutter ut i omgangen ble Goretzka spilt gjennom, men han greide ikke å overliste Schmeichel.

Før avspark var det ett minutts stillhet for ofrene for bilangrepet i München forrige uke.

