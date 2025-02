Brugge mer effektive enn Atalanta – til åttedelsfinale i mesterligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Atalanta tapte det første oppgjøret i Belgia 1-2 etter en kontroversiell straffe på overtid.

Brugge fikk en drømmestart på returkampen. Etter to minutter sendte Chemsdine Talbi bortelaget i føringen. 19-åringen sendte av gårde et velplassert skudd fra rundt 18 meter.

Plutselig ble oppgaven mye vanskeligere for italienerne, som trengte to mål for å komme à jour.

Etter 16 minutter trodde hele Bergamo at Atalanta-spiss Mateo Retegui utlignet. Spissen satte ballen i mål, men ble avblåst for offside.

Ti minutter senere kontret bortelaget. Christos Tzolis fyrte av gårde et skudd, etter lekkert forarbeid av Ardon Jashari, som Atalanta-keeper Marco Carnesecchi reddet mesterlig. Returen havnet hos Talbi. Fra kort hold gjorde 19-åringen ingen feil og sendte Brugge opp i 2-0.

Punktert

På overtid i første omgang kom Atalanta til en enorm trippelsjanse. Først satte Davide Zappacosta ballen i stolpen, så vartet Simon Mignolet opp med en feberredning på et hodestøt fra Mario Pasalic. Returen endte opp hos Juan Cuadrado, og skuddet ble reddet på strek. Bortelaget klarerte og kontret. Ferran Jutgla satt spikeren i kisten med et vakkert langskudd som ga 3-0 til pause.

Atalanta fløy ut av startblokkene i 2. omgang. Ademola Lookman kom inn i pausen og brukte kun 35 sekunder på å markere seg og sette ballen i mål til 1-3.

Etter 55 minutter pekte dommeren på straffemerket etter en lengre VAR-sjekk. Juan Cuadrado ble lagt i bakken innenfor 16-meteren. Mignolet reddet det svake straffesparket fra innbytter Lookman.

Kokte over

Italienerne ga på ingen måte opp. Mignolet hadde flere viktige redninger i 2. omgang som sørget for at belgierne tok seg videre.

I det 86. minutt smalt det. Atalanta-kaptein Rafael Toloi ble hindret i å ta et innkast, og da kokte det over. Han ble forsøkt stoppet av dommeren, men kom seg forbi og taklet Maxim De Cuyper. Kamplederen kunne ikke gjøre annet enn å vise ut kapteinen. Da gikk luften ut av hjemmelaget.

Det var en bekmørk kveld for de italienske lagene. Tidligere på kvelden røk Milan mot nederlandske Feyenoord. Også i den kampen ble en spiller utvist.

Brugge møter Aston Villa eller Lille i åttedelsfinalen. Det avgjøres i fredagens trekning.

