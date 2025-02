Ada Hegerberg ny landslagskaptein – Mjelde får avløsning etter nesten ti år i rollen

Hegerberg har vært visekaptein siden 2022. Hun tar over kapteinsbindet fra Maren Mjelde, som har vært kaptein siden 2015.

Caroline Graham Hansen, som fylte 30 år tirsdag, blir ny visekaptein.

– Å få denne tilliten fra Gemma er en veldig stor følelse. Jeg ser veldig stort på oppgaven. Det har vært en lang reise med landslaget, og jeg ser fram til å lede med flere. Jeg tar denne oppgaven veldig seriøst, sier Hegerberg i en uttalelse publisert av Norges Fotballforbund.

–Jeg håper at jeg kan gå inn i rollen og være meg selv. Jeg har veldig troen på at alle er med på samme reise, fortsetter den nye landslagskapteinen.

29-årige Hegerberg står med 86 landskamper og 49 mål, selv om hun fra 2017 til 2022 hadde pause fra landslagsspill.

Nesten ti år

Mjelde ble utnevnt til landslagskaptein da Roger Finjord overtok som landslagssjef etter VM i 2015, og hun har vært det siden, under Martin Sjögren, Hege Riise og Grainger.

– Det er ikke alle som får muligheten til å være kaptein for en så fin gjeng i alle de årene. Nå er det en videreføring til Ada og Caroline, og jeg vet at de kommer til å løse oppgaven kjempebra, sier Mjelde, som har spilt 178 landskamper.

35-åringen har i senere år slitt med ulike skader. Hun spilte bare fire landskamper i fjor. Mjelde, som nylig signerte for Everton, er i troppen som fredag innleder nasjonsligaen med bortekamp mot Frankrike i Toulouse.

Grainger sier at prosessen rundt kapteinsrollen har pågått siden september i fjor.

– Norge er heldig som har en tropp med flere spillere som har veldig gode lederegenskape. Vi synes tidspunktet er riktig for at Ada tar rollen som kaptein, med en stor og viktig sesong foran oss. Alle som kjenner Ada vet at hun er en ledertype. Jeg er sikker på at hun vil ta denne muligheten og gjøre en flott jobb for Norge, sier landslagssjefen.

Ville ikke være kaptein

Caroline Graham Hansen har ifølge TV 2 gitt Grainger beskjed om at hun ikke ønsket å være kaptein. Hun er derimot motivert for rollen som visekaptein.

– Jeg kommer til å støtte henne med alt jeg kan. Så er målet å få laget til å fortsette å fungere og ta det et steg videre. Det blir veldig spennende, sier hun.

Norge møter Frankrike fredag i Toulouse og tar neste tirsdag imot Sveits i Stavanger. Norge er også i gruppe med Island i nasjonsligaen.

I sommerens EM-sluttspill møter Norge vertslandet Sveits (i mesterskapets åpningskamp) og Island igjen. I den gruppen er også Finland.

