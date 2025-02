United-floppen herjer på utlån – banens beste i tredje kamp på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Antony spilte nok en kjempekamp da Betis overbevisende vant 3-0 hjemme mot Real Sociedad søndag kveld. Brasilianeren scoret et flott mål, sto bak en målgivende pasning og vant også et straffespark for sin nye klubb.

Etter tre kamper i La Liga har kantspilleren like mange ganger blitt kåret til banens beste.

Samtidig sliter klubben han er utlånt fra, Manchester United, med skader på flere nøkkelspillere.

Tidligere søndag tapte klubben 0-1 mot Tottenham, i en kamp der «de røde djevlene» stilte med nesten bare uerfarne spillere på benken og gjorde ett bytte totalt i kampen, på overtid i annen omgang.

– Jeg har mange problemer. Jobben min er så, så vanskelig her, men jeg holder fast ved mine prinsipper, sa Amorim til Sky Sports etter tapet.

Før kampen bekreftet treneren at stjerneskuddet Amad Diallo var «trolig ute for sesongen». Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Lisandro Martínez, Luke Shaw og Mason Mount er også blant profilene som ikke var tilgjengelige i søndagens kamp.

