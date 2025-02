Svenske Åberg med PGA-triumf i San Diego

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Åberg endte turneringen på tolv slag under par og sikret seieren ved å senke en birdieputt på sitt siste hull.

På tredje runde lørdag, slo svensken karrierens første hole-in-one i turneringssammenheng.

I 2023 vant Åberg en PGA-turnering der mange av de store stjernene uteble, men i helgens turnering i San Diego stilte verdenseliten med navn som verdensener Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Collin Morikawa og Viktor Hovland.

Scheffler endte på 3.-plass i turneringen, bak Åberg på topp og amerikaneren Maverick McNealy på 2.-plass, ett slag bak svensken.

For Hovland gikk det på langt nær like bra. Nordmannen klarte ikke cuten og var ferdigspilt etter fredagens runde, med fem slag over par totalt.

Neste turnering for Hovland blir fra 6. til 9. mars, når han deltar i Arnold Palmer Invitational. Det bekreftet arrangøren på X søndag.

Les også: Hovland klarte ikke cuten – ute av PGA-turneringen i San Diego