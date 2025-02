Stjerneskuddet avslører smerter: – Irriterende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjelsås-løperen kom susende inn i VM med storslalåmseier i Schladming to uker før mesterskapet. I Saalbach ble det utkjøring i storslalåm og slalåm.

Søndag var 23-åringen skuffet, men fattet. Et vondt kne har vært med ham hele sesongen. På tross av det har han havnet på pallen tre ganger, men han måtte stå over de to rennene i franske Val d'Isère.

– På renndager blir det litt smertestillende, men det er mye adrenalin uansett, sier Steen Olsen og legger til at han bruker det i enda større grad på trening:

– Da er det litt mindre adrenalin og litt flere turer på rad. Da kan man kjenne det litt. Har man dårlige dager, blir det ikke mange turer på ski, forteller han.

Selv om det har blitt bedre, er det noe som preger ham.

– I starten av sesongen slet jeg litt med at jeg fikk akutt smerte. I det siste har det vært litt mer vanlig «jumpers», og det er litt mer håndterbart. Da må man bare bite tennene sammen. Det kjennes sånn sett stabilt ut.

Han bedyrer at kneet ikke er årsaken til at det ikke klaffet i VM.

– Det har vært veldig samarbeidsvillig i det siste. Vi har noen dager hjemme nå. Jeg har veldig troen på at det skal gå fint resten av sesongen.

Første helgen i mars er det verdenscup igjen. Da i slovenske Kranjska Gora. Deretter venter renn på Hafjell før verdenscupavslutningen i Sun Valley i USA.

– Jeg er ekstremt motivert nå. Jeg kjører bra på ski. Det er så små marginer og forskjeller som skal til før jeg plutselig kjemper om pallen i hvert renn istedenfor å hekte. Jeg vet hvor lite som skal til.

