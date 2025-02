Barcelona-treneren kritiserer Bellingham for mangel på respekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

39 minutter ut i Real Madrids oppgjør mot Osasuna i helgen, som endte 1-1, dro dommer Jose Luis Munuera Montero fram det røde kortet da Bellingham fulgte etter og klagde på kamplederen. I etterkant bedyret den engelske stjernespilleren at dommeren misforsto ham.

Real Madrids poengtap gir Barcelona sjansen til å ta over tabelltoppen i La Liga igjen, dersom katalanerne slår Rayo Vallecano mandag kveld.

Foran kampen ble trener Hansi Flick spurt om hva han mente om utvisningen til Bellingham. Selv om tyskeren presiserte at han helst vil fokusere på eget lag, rettet han kritikk mot engelskmannen.

– Det er respektløst. Det er noe jeg alltid har fortalt spillerne mine. Hvorfor kaste bort tid og energi på å krangle med dommeren? Jeg liker ikke den oppførselen, sa Flick ifølge nyhetsbyrået DPA.

Real Madrid tok et voldsomt oppgjør med dømmingen i La Liga etter et sjokktap mot Espanyol 1. februar, ettersom klubben mente at matchvinner Carlos Romero burde vært utvist tidligere i kampen.

Heller ikke da var ikke Flick særlig imponert over oppførselen til erkerivalen.

