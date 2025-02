Svensk stjerne gjør som Klæbo – dropper fellesstarten i Falun

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Halfvarsson ble nummer åtte på lørdagens klassiske distanserenn i Sverige. Det var hans beste resultat for sesongen.

– Calle Halfvarsson kjenner at ryggen er anstrengt og dropper fellesstarten som et føre var-tiltak foran VM, melder Det svenske skiforbundet søndag morgen, ifølge Expressen.

Rickard Vestin tar Halfvarssons plass.

Veteranen fikk problemer med ryggen ved inngangen til inneværende sesong. Undersøkelser viste at det dreier seg om en skiveprolaps. Den har plaget ham i hele vinter.

Nylig røpet han at det er høyaktuelt å operere umiddelbart etter VM i Trondheim.

– Føler jeg at ryggen ikke er bra under VM, er det like greit å operere umiddelbart og se bort fra de siste konkurransene denne sesongen, sier Halfvarsson til TT.

Johannes Høsflot Klæbo kommer heller ikke til start søndag. Han har reist hjem for å trene.

Les også: Gode medaljesjanser i alpint-VM – dette er søndagens direkte TV-sport