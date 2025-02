Søvnløs natt og smertestillende for Braathen før tung VM-nedtur

Norskbrasilianeren lå på tiendeplass etter første omgang og slet også i finalen. Til slutt delte han 13.-plassen med Henrik Kristoffersen.

– Det forblir et komplisert forhold til VM. Jeg ville så mye i dag, og følte jeg hadde det i meg, sa Braathen til Viaplay etter rennet.

Han gikk rett forbi skrivende presse i bakken. Overfor Viaplay snakket han imidlertid om sykdomsplagene som har preget ham de siste dagene under VM.

– Jeg hatt en søvnløs natt, tatt smertestillende osv. Samtidig er jeg veldig stolt av å kunne ha et så godt samarbeid med laget mitt, som gjorde alt de kunne i dag. Det gikk fra et stadium i dag morges der jeg sa jeg trodde jeg ikke kunne kjøre, til at jeg kom meg ned to omganger, sa Braathen.

Han kjører nå for Brasil etter konflikten med Norges Skiforbund.

Etter søndagens nedtur i VM ser han fram til noen rolige dager.

– Jeg gleder meg veldig til bare å ligge i sengen i to dager og håpe at denne formen går over, sa Braathen.

