Norsk alpint-nedtur – kan bli første VM på åtte år uten gull

Søndagens slalåm for menn er den siste øvelsen i årets alpin-VM. Der stiller Norge til gjengjeld sterkt med det beste slalåmlaget i verdenscupen.

De tre foregående VM-ene har alle endt med gull. Ikke siden St. Moritz-VM i 2017 har det norske laget reist hjem uten det edleste metallet.

– Søndag må vi være favoritter ut fra verdenscupresultater, sier alpinistenes sportssjef Claus Johan Ryste.

Det var store forhåpninger til herrenes storslalåmrenn fredag. Der ledet Timon Haugan i 1. omgang, men han gjorde flere feil i finaleomgangen og endte som beste nordmann på 7.-plass.

Også Alexander Steen Olsen så ut til å være på vei mot medalje, men han kjørte ut i målhenget.

– Det er mye bedre at vi går for det og risikerer og satser, enn at vi står her nede og er enda lenger bak og misfornøyd med å ikke ha prøvd, forteller Ryste.

Henrik Kristoffersen, Haugan og Atle Lie McGrath har alle vunnet slalåmrenn i verdenscupen denne sesongen. I tillegg er Steen Olsen og tidligere verdensmester Sebastian Foss Solevåg på start.

1. omgang starter klokken 9.45. Avgjørelsen faller klokken 13.15.

