Manchester United bekrefter Amad-skade – hemmelighetsfulle om omfanget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Diallo opplyste allerede lørdag om skaden. Han la da ut et innlegg på Instagram, men uten å bekrefte hva slags skade det var snakk om.

United skriver søndag at vingen har pådratt seg en ankelsmell, og at han uaktuell for spill «et antall uker».

Hovedpersonen selv er langt nede.

– Jeg er ekstremt trist over å skrive denne meldingen i en så kritisk tid i sesongen. Dessverre vil jeg være ute en stund, skrev han lørdag.

Ifølge The Athletic og Daily Mail fryktes det at Diallo kan miste resten av sesongen. Det er altså ikke bekreftet fra klubbhold.

Ivorianeren har spilt godt denne sesongen og står med ni mål på 36 kamper. Flere scoringer har vært viktige for klubben som har slitt stort.

Manager Ruben Amorim erkjente på fredagens pressekonferanse at noen spillere slet med skader, men gikk ikke ut med navn. Ifølge britiske medier skal det dreie seg om Toby Collyer, Kobbie Mainoo og Manuel Ugarte. I tillegg er Lisandro Martinez langtidsskadet.

Les også: Manchester United-stjerne mister resten av sesongen