Lindvik og Forfang på pallen i Sapporo – Kobayashi tok seieren på hjemmebane

Lindvik ledet etter første runde med et hopp på 136 meter, men klarte ikke å matche det i andre runde. Der hoppet han 131 meter og ble dermed slått av Kobayashi, som hoppet 132 meter og 137 meter. Japanerens siste hopp var rennets beste over to runder.

Et monsterhopp på 136 meter i andre runde sikret Forfang en plass på pallen etter å ha blitt nummer sju i første runde. Den sterke andrerunden tok nordlendingen forbi østerrikerne Daniel Tschofenig og Stefan Kraft, som ble henholdsvis nummer fire og fem.

Kristoffer Eriksen Sundal hoppet seg opp fire plasser fra første runde, men kunne likevel ikke vise til mer enn en tolvteplass. Robert Johansson falt fire plasser og ble til slutt nummer 23.

Robin Pedersen var dårligst blant de beste. Han kvalifiserte seg til andre runde, men havnet på delt sisteplass med finske Eetu Nousiainen.

