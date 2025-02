Kristoffersen røper karriereplanene: – Det er det mentale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han kom inn til sitt sjuende VM som leder av slalåmcupen, toer i storslalåmcupen og nummer to i verdenscupen sammenlagt.

– Det har vært en sesong med minimum av sånn det bør være, forteller han til NTB.

Det sier romerikingen etter seks pallplasser. I Val d'Isère gikk han til topps. Kristoffersen har stålkontroll på tidene og vet nøyaktig hvor mye bak han har vært seieren i de øvrige rennene.

Rælingen-løperen åpnet VM i Saalbach-Hinterglemm med 8.-plass i storslalåm. Søndag jakter han på sitt 2. gull i slalåm. Han er regjerende mester fra franske Courchevel for to år siden.

Kristoffersen bekrefter til NTB at det i hvert fall blir et åttende VM. Men etter det er alt i spill.

– Jeg kommer nok i hvert fall til å kjøre VM i Crans Montana i 2027, og så må vi se etter det. Da er det et år uten mesterskap. Jeg setter veldig pris på verdenscupen, men det er ikke noen tvil om at det er greit å sette en stopper før en sesong uten mesterskap, forklarer han.

Romerikingen har tidligere uttalt at et potensielt VM på hjemmebane i Narvik i 2027 kunne vært et fint punktum. Narvik ble i stedet tildelt mesterskapet i 2029.

– Jeg kommer ikke til å kjøre i 2028 og stoppe året før Narvik, sier han.

Og da begynner snøballen å rulle.

– Fortsetter jeg etter 2027, må jeg fortsette til 2029, og da er det eventuelt et OL i 2030, sier Kristoffersen og tar seg en tenkepause.

– Det er veldig langt fram i tid å tenke på!

I 2030 vil Kristoffersen være 35 år. Det er snart 13 år siden han fikk debuten i verdenscupen.

– Jeg har tross alt kjørt verdenscup siden jeg var 17. Det er ikke det fysiske det står på. Det er det mentale. Det tar sin del av kaka, dessverre. På godt og vondt.

Les også: Gode medaljesjanser i alpint-VM – dette er søndagens direkte TV-sport

Les også: Norsk alpint-nedtur – kan bli første VM på åtte år uten gull