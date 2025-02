Thingnes Bø passerte Bjørndalen og Fourcade med nytt gull: – Morsomt

Thingnes Bø startet først og leverte 18 fulltreffere på standplass. Med god fart i sporet holdt det til å sikre gullet i mål.

– Sånn gjør en mester det! Det der er det ingen andre som matcher, sa kommentator Marius Skjelbæk på TV 2s sending etter den siste skytingen.

31-årige Thingnes Bø er inne i sin siste sesong som skiskytter, men er i ferd med å slå det som er av rekorder før han legger både skiene og geværet på hylla.

Lørdag ble han historisk som den mestvinnende i VM-historien. Han passerte da Ole Einar Bjørndalen som står med 20 gullmedaljer.

Da leverte han tilnærmet perfekt, men søndag fikk han det tøffere med å sikre gull nummer to.

– Gårsdagen smakte bedre, da var jeg ikke like sliten etter målgang. Det her tok ut alt jeg hadde, det var helt tomt i lagrene på slutten. Det var seriøst så vidt at jeg klarte å stå i hockey på vei ned til mål. Beina var pinne stive, sa gullvinneren til TV 2 og fortsatte:

– Det var hardt fra start, og en skikkelig mental prøvelse. Du kan si det er fordel å gå først fra start i en jaktstart, men når føret er som i dag blir det ordentlig tungt. Den eneste sjansen jeg har er å holde luka, for hvis jeg hadde gått alene i tre-fire runder hadde jeg ikke hatt noe å gitt hvis noen kom opp, forteller Thingnes Bø.

Slo nok en rekord

Søndag slo stryningen nok en rekord da han gikk forbi både Martin Fourcade og Bjørndalen som utøveren med flest VM-gull i individuelle konkurranser. Thingnes Bø troner nå øverst med tolv.

– Det er jo morsomt, men det var en kjekkere dag i går. Det er stort i dag også, men jeg er kanskje for sliten til å verdsette det nå. Jeg orker ikke smile engang. Jeg er bare veldig sliten, sa Thingnes Bø til TV2.

Nordmannen ble truet av Campbell Wright mot slutten av søndagens løp, men amerikaneren greide ikke å ta igjen forspranget. I mål sikret Wright sitt andre sølv på to dager.

– Han imponerer meg. Han er en typisk figur som kan henge på hvem som helst, men som kanskje sliter litt med å få opp den samme toppfarten alene. I dag gjorde han et nytt solid løp, og kommer inn på siste stående og ser at jeg skyter fullt, og gjør det samme. Etter det tok han meg nesten igjen, så jeg er kjempeinponert, sa Thingnes Bø om amerikaneren.

Sturla Holm Lægreid startet som nummer ni og klatret på resultatlisten etter å ha levert feilfritt på standplass. Nordmannen var med i kampen om bronsen, men måtte se seg slått i sporet av franske Éric Perrot på sisterunden.

– Jeg trodde jeg var lur og sparte krefter til sisterunden, og kunne utfordre Perrot på sisterunden, men jeg hadde ikke sjans rett og slett. Det var vanskelig å skaffe fart på skiene i dag. Normalt sett burde det vært mulig å karre seg inn på pallen med 20 treff, men litt stang ut fysisk i dag, sa Lægreid til TV2.

Flere bomskudd

Samtlige seks norske løpere startet innenfor topp ti på søndagens jaktstart. Likevel greide bare Thingnes Bø å ta seg opp på pallen.

Endre Strømsheim gikk i mål til en åttendeplass etter å ha bommet tre ganger. Tarjei Bø ble nummer ti med to bomskudd, mens Martin Uldal bommet fire ganger og ble nummer tolv.

– Det blir for dårlig. Jeg går litt for sent på ski, mens skytinga er grei. Legger igjen for mye i løypa og blir passert for mange folk. Det ser ikke ut til at jeg har truffet helt på formen, men det er flere av oss som har gått litt sent i dag, så vi har nok kanskje ikke truffet helt på skiene i dag heller, sa Bø til TV2.

Vebjørn Sørum startet som nummer fire og hadde håp om medalje. Isteden endte det med en 25.-plass etter at det ble hele seks bomskudd på standplass.

