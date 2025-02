Golberg vant VM-generalprøven i Falun – Jenssen med dramatisk fall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I spurten la Golberg konkurrentene bak seg og kunne brøle av glede i målområdet over en råsterk seier.

Golberg har ikke lyktes maks tidligere denne sesongen og er neppe tiltenkt å gå noen distanser i Granåsen-VM utover femmila han har friplass på som regjerende mester.

Mot slutten av søndagens løp stakk seks løpere av i front av feltet. Den gruppa besto av Andreas Fjorden Ree, Simen Hegstad Krüger, Golberg, Østberg Amundsen, Schumacher og franske Hugo Lapalus.

Fjorden Ree satte fart i det tøffeste terrenget på sisterunden, men klarte ikke tilrive seg noen avgjørende luke.

Dermed ble seierskampen avgjort i avslutningen og på de siste hundre meterne. Der måtte Fjorden Ree ta til takke med den sure fjerdeplassen i rennet.

Dramatisk fall

VM-klare Jan Thomas Jenssen fikk et brutalt møte med den svenske snøen på 20-kilometeren. Det var på den andre runden at Jenssen hektet med en finsk løper og gikk over ende i høy fart.

– Det så ut som det var et ganske stygt fall, og at han slo seg litt, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

– Håper bare at det gikk bra, og at han kom unna uten skader. Så nærme VM på hjemmebane ville det vært helt forferdelig krise å bli skadet nå, la han til.

Jenssen kom seg tilbake i løpet etter fallet, men tapte veldig mye til teten i kilometerne som fulgte.

– Det ser ut som han bare går rolig rundt. Det ser heldigvis ut som han er like hel, sa landslagstrener Arild Monsen til Viaplay mens rennet pågikk.

Tiltenkt VM-start

Jenssen er etter alle solemerker tiltenkt en plass på det norske laget på fellesstarten med skibytte under det kommende verdensmesterskapet i Granåsen.

Johannes Høsflot Klæbo valgte å ikke starte søndag. Han reiste hjem etter annenplassen på lørdagens 10 kilometer i klassisk stil for å fortsette forberedelsene til VM i Granåsen.

Den svenske stjernen Calle Halfvarsson droppet også søndagens renn. Han sparer ryggen, som denne sesongen har skapt mye problemer. Nylig røpet Halfvarsson at det er høyaktuelt å operere umiddelbart etter VM i Trondheim.

